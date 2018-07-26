Патриарх Африки прибыл в Москву на 1030-летие Крещения и призвал к единству

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ прибыл в четверг в Москву для участия в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси, в своем приветственном слове в аэропорту он призвал православных "сохранять единство, чтобы нести свое свидетельство".

В московском аэропорту "Домодедово" главу Александрийской церкви встретили представители Московского патриархата, в том числе председатель его отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Беседуя с журналистами в аэропорту, Феодор ΙΙ сказал, что многократно бывал в Москве и рад вновь приехать сюда для участия в юбилейных торжествах в честь Крещения Руси — "великого события, которое произошло через святого равноапостольного князя Владимира ". По словам предстоятеля, его присутствие в Москве должно "показать, что мы вместе — мы рядом со святейшим патриархом Кириллом и всей Русской православной церковью".

"Мы все являемся одной православной семьей, и с течением времени становится видно, что православие становится все сильней, что оно может донести миру свое послание. Чада Русской православной церкви насчитывают миллионы, мы в Африке переживаем, можно сказать, первую апостольскую эпоху церкви и проповедуем Евангелие тем людям, которые еще не знали Христа. Все вместе мы составляем единую православную семью и должны сохранять единство, чтобы нести свое свидетельство", — сказал александрийский патриарх, к канонической территории которого относится вся Африка.

На торжества к 1030-летия Крещения Руси в Москву приедут представители десяти поместных православных церквей. Праздник отмечается в день памяти святого князя Владимира (28 июля). В столице патриархи Кирилл и Феодор II совершат литургию на Соборной площади Кремля и возглавят крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади.