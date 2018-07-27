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В Совфеде оценили идею аккредитации визовых центров
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В Совфеде оценили идею аккредитации визовых центров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аккредитация визовых центров поможет привести компании к международным стандартам работы, предлагаемая норма используется в мировой практике, заявил журналистам глава профильного социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров, на прошлой неделе был внесен в Госдуму. Изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" были подготовлены сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила РИА Новости, что законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к тому, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.
"Авторы законопроекта предлагают юридически защитить права и интересы потребителей, в том числе их персональные данные от недобросовестных производителей этих услуг", — пояснил законодатель.
По словам Рязанского, ничего сверхъестественного в планах аккредитовать визовые центры в Российской Федерации нет, "точно так же происходит и в других странах, поэтому говорить о каких-то печальных последствиях аккредитации, например, массовом закрытии этих центров, было бы неправильно".
"Мне представляется, что аккредитация визовых центров, в случае если (это) пройдет после обсуждения с профессиональным сообществом и с учетом его мнения, поможет привести наши компании к международным стандартам работы", — считает парламентарий.
По его словам, только взгляд профессионалов на данную ситуацию поможет избежать неприятных последствий как для рынка, так и для граждан.
Рязанский отметил, что согласно порядку работы с документами в Госдуме, до выхода законопроекта на первое чтение будут проведены совещания и рабочие встречи с заинтересованными участниками рынка. Также в процессе работы над законопроектом будет обсуждаться и содержание нормативно-правовых актов.
Проектом закона предполагается, что порядок аккредитации визовых центров определит правительство РФ.
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