Ещё
Осужденный при Сталине Якир оправдан спустя 73 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденный при Сталине за госизмену историк Якир оправдан спустя 73 года 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: соцсети
Верховный суд России оправдал советского историка и участника правозащитного движения Петра Якира, осужденного за госизмену в 1945 году.
Пресс-служба Верховного суда сообщила, что уголовное дело в отношении Якира было прекращено по причине отсутствия «в его действиях составов указанных преступлений». Заседание было закрытым в связи с грифом на материалах дела «Совершенно секретно», пишет «Интерфакс».
Якир был арестован в 1944 году, а в 1945 его осудили за «контрреволюционную пропаганду» и «разглашение государственной тайны» на восемь лет лагерей. В 1955 году он был реабилитирован.
В 1973 году во время суда Якир, пропагандирующий отказ от реабилитации руководителя Советского государства Иосифа Сталина, признал себя виновным в антисоветской агитации и антигосударственной деятельности при финансировании иностранными спецслужбами и заявил о своем раскаянии. Московский суд приговорил его к трем годам заключения и трем годам ссылки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России могут закрыться все визовые центры В Сети раскритиковали Макаревича за предложение купить Крым Познер: СССР упразднил не Горбачев, а Ельцин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской244
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие59
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия145
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР159
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР69
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение