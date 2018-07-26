Осужденный при Сталине Якир оправдан спустя 73 года

Осужденный при Сталине за госизмену историк Якир оправдан спустя 73 года

Верховный суд России оправдал советского историка и участника правозащитного движения Петра Якира, осужденного за госизмену в 1945 году.

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что уголовное дело в отношении Якира было прекращено по причине отсутствия «в его действиях составов указанных преступлений». Заседание было закрытым в связи с грифом на материалах дела «Совершенно секретно», пишет «Интерфакс»

Якир был арестован в 1944 году, а в 1945 его осудили за «контрреволюционную пропаганду» и «разглашение государственной тайны» на восемь лет лагерей. В 1955 году он был реабилитирован.

В 1973 году во время суда Якир, пропагандирующий отказ от реабилитации руководителя Советского государства Иосифа Сталина, признал себя виновным в антисоветской агитации и антигосударственной деятельности при финансировании иностранными спецслужбами и заявил о своем раскаянии. Московский суд приговорил его к трем годам заключения и трем годам ссылки