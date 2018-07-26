Погребинский о Макаревиче: «Молчи, сойдешь за умного»

«Молчи, сойдешь за умного»: Погребинский о совете Макаревича купить Крым

По его мнению, сторонам нужно было договориться и решить проблему цивилизованно.

Эксперт назвал заявление певца, «который когда-то был хорош», откровенной чепухой.

«Это совершенно нереально, это полная глупость. Он ничего не понимает в подобного рода вопросах, и лучше бы он молчал. Это тот самый случай, когда молчи и сойдешь за умного. В таких вопросах он должен действовать по такому принципу, иначе он выглядит дураком», — заявил в беседе с «Ридусом» Погребинский.

Лидер российской рок-группы «Машина времени» заявил в эфире «Эха Москвы» , что если России так уж хотелось присоединить Крым, то можно было пойти другим путем, а не красть полуостров у Украины