Погребинский о Макаревиче: «Молчи, сойдешь за умного»

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал высказывание российского музыканта Андрея Макаревича о том, что власти РФ могли бы купить Крым, а не красть его.
По его мнению, сторонам нужно было договориться и решить проблему цивилизованно.
Эксперт назвал заявление певца, «который когда-то был хорош», откровенной чепухой.
«Это совершенно нереально, это полная глупость. Он ничего не понимает в подобного рода вопросах, и лучше бы он молчал. Это тот самый случай, когда молчи и сойдешь за умного. В таких вопросах он должен действовать по такому принципу, иначе он выглядит дураком», — заявил в беседе с «Ридусом» Погребинский.
Лидер российской рок-группы «Машина времени» заявил в эфире «Эха Москвы», что если России так уж хотелось присоединить Крым, то можно было пойти другим путем, а не красть полуостров у Украины.
«Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны. Тем более, что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил», — сказал музыкант.