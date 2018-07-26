Названы самые красивые секретные пляжи

Определены самые красивые и романтичные секретные пляжи мира

Сервис путешествий Skyscanner составил список практически нетронутых живописных пляжей, до которых пакетные туристы пока не добрались.

Пляж в бухте Кабак в турецком курортном поселке Олюдениз — одна из таких жемчужин. Сложно представить, что в невероятно популярной для морского отдыха Турции еще остались уголки, где можно уединиться на берегу в тени ветвистых деревьев. Бухта Кабак — обитель покоя и умиротворения с бирюзовыми водами, окруженная горами и густой растительностью.

Пляж в бухте Кабак, Турция

Найти скрытые от широкой публики пляжи можно и в Болгарии . Например, пляж Болата всего в часе езды от Варны. Это место по праву считается одним из самых красивых заливов в мире — белоснежный песок и лазурная морская гладь в окружении величественных скал.

Также в список попали удивительной красоты пляж Каколем в Гоа, райские пляжи Тангалле и Нилавели на Шри-Ланке , а также местечко Са Калобра на Майорке и Кала Салада на Ибице.

Пляж Кала Салада на Ибице, Испания