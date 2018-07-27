Крым празднует 1030-летие Крещения Руси

В Крыму празднуют 1030-летие Крещения Руси

В субботу в Крыму отмечается 1030-летие Крещения Руси. По этому случаю в православных храмах региона прошли молебны, также в городах состоялись крестные ходы.

Мероприятия состоялись и в Евпатории . Здесь, помимо прочего, все желающие смогли окунуться в море и получить благословение священников.

Кроме того, во многих крымских городах в честь праздника организованы развлекательные программы — для взрослых и детей, а также выставки, ярмарки и другие мероприятия.

Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира , которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ — Владимиром Красное Солнышко.

День крещения Руси как памятная дата в России был установлен на 28 июля в 2010 году. В православном церковном календаре это — день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.