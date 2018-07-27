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Крым празднует 1030-летие Крещения Руси
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В Крыму празднуют 1030-летие Крещения Руси 

РИА Новости Крым 21 час назад
Фото: РИА Новости
В субботу в Крыму отмечается 1030-летие Крещения Руси. По этому случаю в православных храмах региона прошли молебны, также в городах состоялись крестные ходы.
Мероприятия состоялись и в Евпатории. Здесь, помимо прочего, все желающие смогли окунуться в море и получить благословение священников.
Кроме того, во многих крымских городах в честь праздника организованы развлекательные программы — для взрослых и детей, а также выставки, ярмарки и другие мероприятия.
Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ — Владимиром Красное Солнышко.
День крещения Руси как памятная дата в России был установлен на 28 июля в 2010 году. В православном церковном календаре это — день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.
В 2008 году Архиерейский собор Русской православной церкви постановил 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.
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