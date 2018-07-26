В «Артеке» открывается Детская ассамблея ООН

Сегодня в международном детском центре «Артек» открывается Детская ассамблея ООН . Мероприятие состоится в рамках международной смены «Дружба», в которой принимают участие более 200 детей из 62 стран.

Несмотря на то что ассамблея называется детской, организовано все по-взрослому вплоть до участия постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. Дети будут моделировать реальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН с повесткой «Добровольчество и гуманитарная помощь», сообщает международный отдел «Артека».

При этом пройдут два параллельных заседания: одно на русском, а другое на английском языке. Итоговая резолюция Детской ассамблеи ООН будет принята 27 июля в конференц-зале дворца «Суук-Су».

Работу Детской ассамблеи ООН будут освещать журналисты не только из России, но и из Узбекистана, Азербайджана, Сербии, Испании, Франции, ФРГ, Канады, Турции и других стран.

«Артек» является крупнейшим детским лагерем в мире. С 2014 года он принял более 3000 иностранных детей из 68 стран.