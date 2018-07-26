Матвиенко оценила закон о родном языке

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что закон о родном языке не нанесет ущерба изучению национальных языков в республиках, сенаторы рассмотрят документ 28 июля.

Госдума ранее приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. Документ устанавливает, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ , изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка. Первый зампред комитета Совфеда по образованию Лилия Гумерова сообщила РИА Новости , что закон планируется рассмотреть на заседании палаты 28 июля.

"Хорошо, что все обсуждали (этот) законопроект. Надо внимательно следить за правоприменительной практикой этого чувствительного для нашего многонационального федеративного государства закона", — сказала Матвиенко на брифинге в четверг.

По ее мнению, когда закон все внимательного прочитают, волнения пройдут. "Важно, чтобы не было перегибов на местах в другую сторону, надо вести работу с родителями, с детьми", — отметила спикер.

Матвиенко обратила внимание на то, что закон вводит принцип добровольности изучения языка, никакого ущерба "изучению национальных языков этот закон не нанесет".

Документ уточняет, что предусмотренное сейчас право граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, относится, в том числе, и к русскому языку как к родному языку.

Кроме того, закон устанавливает, что свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.