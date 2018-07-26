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Власти Крыма потребовали от Booking.com разъяснений
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Власти Крыма обратились в Booking.com за разъяснением по ситуации с отелями 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство курортов и туризма Крыма обратилось за разъяснением в компанию по бронированию отелей Booking.com, которая ограничила работу на полуострове, сообщил глава министерства Вадим Волченко.
Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, были обнулены рейтинги и история отзывов о крымских отелях. В свою очередь Ассоциация малых отелей Крыма заявила о намерении объявить вотум недоверия компании Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности.
"Мы сделали официальный запрос в компанию Booking и ждем официального ответа от них с разъяснением, с чем связана эта ситуация", — сказал Волченко журналистам.
По его словам, существенно на туристический сезон политика компании Booking.com не влияет. "Это шанс для российских систем бронирования. И там можно получить точно также отзывы, которые сейчас Booking не дает, по тем или иным объектам размещения… Если говорить о бизнесе, компания Booking вряд ли заинтересована (в ограничении работы в Крыму — ред.). Это просто потеря денег. Тут всё просто" — подчеркнул Волченко.
В свою очередь глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предложил ассоциациям отельеров Крыма применить к Booking.com ответные санкции. "На месте отельеров я бы применил к Booking ответные санкции. Взял бы и всем вместе дружно разорвал договора с ними. Я думаю, после этого и Booking, и все остальные задумались бы о том, что бизнес надо вести честно", — сказал Черняк.
По его словам, нишу Booking в Крыму смогут занять российские поисковые системы. "Это будет хорошим вторым наказанием тому же Booking и всем остальным, которые думают, что раз мы в Крыму, то можем поступать так, как хотим. Наши отельеры выполняют свои обязательства честно. Многие теперь задумываются, а стоит ли с Booking на следующий год заключать договора", — добавил Черняк.
В пресс-службе Booking.com ранее подтвердили, что компания скорректировала работу сайта и процесса бронирования таким образом, чтобы пользователи, которые хотят забронировать номер на территории Крыма, могли сделать это только в рамках деловой поездки. При этом в компании добавили, что делают всё возможное, чтобы обеспечить соблюдение действующих законов.
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