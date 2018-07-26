Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР

Журналист Владимир Познер заявил, что Советский Союз упразднил не Михаил Горбачев, а Борис Ельцин, который, по словам телеведущего, руководствовался желанием стать «номером один».
«Иногда появляются такие люди, как, скажем, Горбачев, который принципиально изменил страну. Многие его за это не любят — но именно он все изменил. Но, кстати, не он упразднил Советский Союз, а упразднил Ельцин», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
По его словам, Ельцин «хотел быть номером один», а пока существовал Советский Союз, «номером один» был Горбачев — президент СССР. «А если нет Советского Союза, а есть Российская Федерация — то тогда Ельцин — президент Российской Федерации, и он номер один и есть», — сказал Познер.
«Я, кстати, говорю это не потому, что я — против Ельцина. Он по отношению ко мне поступал хорошо. Но просто с точки зрения объективной реальности», — добавил журналист.
Ранее в четверг бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, заявил, что у России благодаря развалу СССР есть будущее.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о подписании Беловежских соглашений, которые прозвали последним гвоздем в крышку гроба СССР.