Макаревич предложил выкупить Крым у Украины

Макаревич предложил купить Крым

По его словам, если уж властям России Крым был «так необходим», что они не могли без него жить, то заполучить его можно было и способом, который удовлетворил бы и Украину , и международное сообщество, и самих жителей полуострова.

«Купить его», — привел он пример.

Лидер группы «Машина времени» уточнил, что предложил купить Крым «грубо говоря», подразумевая способы, которыми обычно страны «договариваются» между собой.

«Украсть плохо, а купить хорошо», — объяснил он, добавив, что в «купленном» Крыму бывал бы «с удовольствием».

В конце апреля Андрей Макаревич заявил, что с 2014 года не посещал Крым и не планирует посещать его в будущем, так как считает полуостров оккупированным Россией.