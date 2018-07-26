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Макаревич предложил выкупить Крым у Украины
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Макаревич предложил купить Крым 

Рамблер 5 часов назад
России следовало не присоединять Крым, а купить его. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил музыкант Андрей Макаревич.
По его словам, если уж властям России Крым был «так необходим», что они не могли без него жить, то заполучить его можно было и способом, который удовлетворил бы и Украину, и международное сообщество, и самих жителей полуострова.
>> С Крымским мостом может произойти страшное
«Купить его», — привел он пример.
Лидер группы «Машина времени» уточнил, что предложил купить Крым «грубо говоря», подразумевая способы, которыми обычно страны «договариваются» между собой.
«Украсть плохо, а купить хорошо», — объяснил он, добавив, что в «купленном» Крыму бывал бы «с удовольствием».
В конце апреля Андрей Макаревич заявил, что с 2014 года не посещал Крым и не планирует посещать его в будущем, так как считает полуостров оккупированным Россией.
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