Ещё
Дачников оставят без самовольных построек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самовольные постройки снесут по решению суда 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Россияне, которые возвели самовольные постройки на своих участках, будут сносить их только по решению суда. Сейчас это происходит по указанию местных властей.
Соответствующие поправки вносят в Гражданский кодекс. Законом, который Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 28 июля, предусматривается также изъятие земли, если человек не снёс самовольно возведённые строения в установленный срок. На снос отводится от 3 месяцев до 1 года. Уточняется, что к самовольным постройкам не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, но при этом построенные по согласованию и с разрешения властей.
Закон запрещает органам местного самоуправления сносить дома на частных землях. Это будет возможно только в том случае, если самострой создаёт угрозу жизни и здоровью окружающих. Не будут подлежать сносу и дома граждан, которые оформили права собственности по «дачной амнистии» — при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями. Если же постройки, принадлежащие этой категории граждан, будут снесены, то государство возместит убытки. Даже если их дома будут снесены, все убытки возместят.
Парламентская газета: последние новости
Как Россия встретит День Военно-морского флота СМИ: сразу несколько групп бойкотируют фестиваль «Нашествие» Москалькова поставит вопрос о «паспортной амнистии» перед главой МВД
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграница не светит: что будет с визами для россиян123
Россияне остались без «кровавой Луны»225
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание49
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко232
Россиян могут избавить от важного налога5
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение