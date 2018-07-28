Дачникам вновь усложнили жизнь

Самовольные постройки снесут по решению суда

Россияне, которые возвели самовольные постройки на своих участках, будут сносить их только по решению суда. Сейчас это происходит по указанию местных властей.

Соответствующие поправки вносят в Гражданский кодекс. Законом, который Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 28 июля, предусматривается также изъятие земли, если человек не снёс самовольно возведённые строения в установленный срок. На снос отводится от 3 месяцев до 1 года.

Уточняется, что к самовольным постройкам не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, но при этом построенные по согласованию и с разрешения властей.

Закон запрещает органам местного самоуправления сносить дома на частных землях. Это будет возможно только в том случае, если самострой создаёт угрозу жизни и здоровью окружающих. Не будут подлежать сносу и дома граждан, которые оформили права собственности по «дачной амнистии» — при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями. Если же постройки, принадлежащие этой категории граждан, будут снесены, то государство возместит убытки. Даже если их дома будут снесены, все убытки возместят.