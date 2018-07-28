Дачникам вновь усложнили жизнь

Россияне, которые возвели самовольные постройки на своих участках, будут сносить их только по решению суда. Сейчас это происходит по указанию местных властей.
Соответствующие поправки вносят в Гражданский кодекс. Законом, который Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 28 июля, предусматривается также изъятие земли, если человек не снёс самовольно возведённые строения в установленный срок. На снос отводится от 3 месяцев до 1 года.
Уточняется, что к самовольным постройкам не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, но при этом построенные по согласованию и с разрешения властей.
Закон запрещает органам местного самоуправления сносить дома на частных землях. Это будет возможно только в том случае, если самострой создаёт угрозу жизни и здоровью окружающих. Не будут подлежать сносу и дома граждан, которые оформили права собственности по «дачной амнистии» — при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями. Если же постройки, принадлежащие этой категории граждан, будут снесены, то государство возместит убытки. Даже если их дома будут снесены, все убытки возместят.