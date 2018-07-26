Ещё
В Кузбассе появился памятник богатырю-прародителю шорцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Кузбасса установили памятник богатырю-прародителю шорцев 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Трёхметровая скульптура легендарного богатыря Ольгудека, считающегося прародителем шорского народа, появилась в центре Таштагола на юге Кемеровской области, сообщила региональная администрация.
Шорцы — коренной малочисленный тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири, главным образом, на юге Кузбасса, а также в некоторых смежных районах Хакасии, Алтая и Красноярского края. Общая численность шорцев — около 14 тысяч человек, более 10 тысяч из них, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают в Кузбассе.
"Бронзовый воин Ольгудек, сидящий на коне, украсил в Таштаголе улицу Ленина. По преданию, сыновья этого богатыря стали родоначальниками шорского народа. Скульптурную композицию высотой 3,1 метра привезли из Подмосковья, из мастерской скульптора Олега Ершова", — говорится в сообщении.
Скульптуру отлили по модели из зеленой глины, а затем собрали на нержавеющем каркасе с помощью сварки. Полутораметровый постамент из бетона обложили валунами из местной реки Кондома, на берегу которой в одном из поселений жили предки скульптора Ершова, а в далёкие времена, согласно легендам, поселился Ольгудек со своими сородичами.
"Шорский богатырь создан по предложению художника Александра Архиповского из Новокузнецка, знакомого с результатами раскопок ученых-археологов музея-заповедника "Кузнецкая крепость". При разработке эскиза учитывались материалы, описывающие внешний вид "кузнецких татар", как до XIX века называли коренной народ юга Кузбасса", — уточнили в обладминистрации.
По задумке авторов, сильный и смелый воин Ольгудек остановил коня и размышляет о большом будущем земли, на которой поселятся его потомки.
Власти Таштагольского района в дальнейшем планируют превратить территорию, где появился памятник, в современное общественное пространство со сквером и набережной.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской239
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие58
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия143
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР159
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР66
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение