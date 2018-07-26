В Кузбассе появился памятник богатырю-прародителю шорцев

На юге Кузбасса установили памятник богатырю-прародителю шорцев

Трёхметровая скульптура легендарного богатыря Ольгудека, считающегося прародителем шорского народа, появилась в центре Таштагола на юге Кемеровской области , сообщила региональная администрация.

Алтая и Шорцы — коренной малочисленный тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири, главным образом, на юге Кузбасса, а также в некоторых смежных районах Хакасии Красноярского края . Общая численность шорцев — около 14 тысяч человек, более 10 тысяч из них, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают в Кузбассе.

"Бронзовый воин Ольгудек, сидящий на коне, украсил в Таштаголе улицу Ленина. По преданию, сыновья этого богатыря стали родоначальниками шорского народа. Скульптурную композицию высотой 3,1 метра привезли из Подмосковья , из мастерской скульптора Олега Ершова ", — говорится в сообщении.

Скульптуру отлили по модели из зеленой глины, а затем собрали на нержавеющем каркасе с помощью сварки. Полутораметровый постамент из бетона обложили валунами из местной реки Кондома, на берегу которой в одном из поселений жили предки скульптора Ершова, а в далёкие времена, согласно легендам, поселился Ольгудек со своими сородичами.

"Шорский богатырь создан по предложению художника Александра Архиповского из Новокузнецка, знакомого с результатами раскопок ученых-археологов музея-заповедника "Кузнецкая крепость". При разработке эскиза учитывались материалы, описывающие внешний вид "кузнецких татар", как до XIX века называли коренной народ юга Кузбасса", — уточнили в обладминистрации.

По задумке авторов, сильный и смелый воин Ольгудек остановил коня и размышляет о большом будущем земли, на которой поселятся его потомки.

Власти Таштагольского района в дальнейшем планируют превратить территорию, где появился памятник, в современное общественное пространство со сквером и набережной.