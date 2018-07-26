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Пока вы спали: Россиян запретят увольнять
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Пока вы спали: Россиян запретят увольнять 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com

Россиян научат копить на жилье

Банки лоббируют закон о накоплениях на первый ипотечный взнос, сообщает «Коммерсант». По информации газеты, сегодня ассоциация банков «Россия», другие участники рынка и профильные ведомства обсудят законопроект, который простимулирует граждан копить деньги на жилье за счет снятия правовых «проблем», с которыми сталкиваются регионы при воплощении программ поддержки подобных сбережений.

Самострой и упрямство лишат дачников земли

Российских дачников смогут лишать земли за отказ снести самострой. Об этом, как сообщает «Парламентская газета», гласит законопроект, который сегодня в окончательном чтении рассмотрит Госдума. Кроме того, документ предлагает передать решение вопросов о сносе таких построек судам, а также дает на их снос 3-12 месяцев, а на приведение их в соответствие с требованиями — от полугода до трех лет.

Россиян запретят увольнять

Работодатели, уволившие работника предпенсионного возраста, могут стать уголовниками. По данным «Ведомостей», подобную идею высказало Министерство труда России в проекте дорожной карты по смягчению последствий пенсионной реформы. Между тем проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что инициатива ведомства едва ли станет эффективной, так как работодатели будут или увольнять работников раньше, или вообще не станут нанимать тех, кто старше 45 лет.

Супермост на Сахалин оплатят два бюджета

Строительство супермоста на Сахалин оплатят бюджеты России и «Российских железных дорог», сообщил ТАСС министр экономического развития. По словам Максима Орешкина, бюджеты РФ и РЖД — два «теоретических» источника финансирования строительства железнодорожного перехода на Сахалин. «Основная» же часть трат, уверен чиновник, «очевидно» и «точно» ляжет на госкомпанию.

Россиянам оплатят электричество

Правительство России обсудило борьбу с перекрестным субсидированием в энергетике, сообщает «Коммерсант». Недавняя энергореформа подразумевала ликвидацию положения, при котором заниженные тарифы рядовых россиян компенсирует бизнес, однако до сих пор это реализовано не было. Во время недавнего совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс, этот вопрос был поднят вновь. Например, Министерство энергетики предложило распределить «компенсацию» низких тарифов населения между остальными потребителями равномерно.
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