Россия и Китай обсуждают безвизовый режим 

Россия и Китай в ближайшее время намерены подписать соглашение о безвизовых поездках. Как сообщил ТАСС замглавы Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев, документ позволит существенно увеличить потоки туристов в обоих направлениях.
Но специалисты отмечают, что для воплощения идеи нужно проработать много вопросов, особенно тех, что касаются работы министерства внутренних дел РФ и КНР, министерств иностранных дел двух стран.
Ранее Госдума приняла законопроект, который позволяет гостям России въезжать в страну до конца года по FAN ID. Их в обязательном порядке выдавали всем болельщикам чемпионата мира по футболу-2018, напоминает RT.