Как россияне оказались без паспортов

«Известия» рассказали, как россияне оказались без паспортов и почему необходима новая «паспортная амнистия».

Накануне Татьяна Москалькова , уполномоченный по правам человека в России , предложила «амнистировать» россиян с полученными с нарушениями и, как следствие, аннулированными паспортами. При этом омбудсмен не сумела уточнить количество россиян, которые попадут под «паспортную амнистию».

Паспорта граждан России начали массово становиться недействительными в 2000-х, например, паспорта тех, кто на момент выдачи документа в начале 1990-х не был нигде зарегистрирован.

В связи с этим в 2012-м была объявлена первая «амнистия паспортов», целью которой было признание законным гражданств бежавших в Россию в 1990-х выходцев из стран бывшего СССР, лишенных документов при их замене в 2000-е. Часто причиной лишения российских паспортов становилось то, что чиновники «забывали» вносить имена людей в базы данных при оформлении документов.

Тем не менее и в 2018 году остаются добропорядочные граждане, не имеющие документов из-за подобных причин. Более того, некоторых россиян из-за таких ошибок и сейчас лишают паспортов, даже полученных не в 1990-е.

Кроме того, с подобной проблемой столкнулись и около четырех тысяч крымчан, получивших российские документы «в суматохе 2014-го».