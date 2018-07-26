«Известия» рассказали, как россияне оказались без паспортов и почему необходима новая «паспортная амнистия».
Накануне Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, предложила «амнистировать» россиян с полученными с нарушениями и, как следствие, аннулированными паспортами. При этом омбудсмен не сумела уточнить количество россиян, которые попадут под «паспортную амнистию».
Паспорта граждан России начали массово становиться недействительными в 2000-х, например, паспорта тех, кто на момент выдачи документа в начале 1990-х не был нигде зарегистрирован.
В связи с этим в 2012-м была объявлена первая «амнистия паспортов», целью которой было признание законным гражданств бежавших в Россию в 1990-х выходцев из стран бывшего СССР, лишенных документов при их замене в 2000-е. Часто причиной лишения российских паспортов становилось то, что чиновники «забывали» вносить имена людей в базы данных при оформлении документов.
Тем не менее и в 2018 году остаются добропорядочные граждане, не имеющие документов из-за подобных причин. Более того, некоторых россиян из-за таких ошибок и сейчас лишают паспортов, даже полученных не в 1990-е.
Кроме того, с подобной проблемой столкнулись и около четырех тысяч крымчан, получивших российские документы «в суматохе 2014-го».
Денис Фролов, глава коммерческой практики юридической фирмы BMS Law Firm, отметил, что сейчас сложно понять, что именно подразумевается под новой «паспортной амнистией». Юрист предположил, что чиновники могут отменить административное наказание за потерю паспортов или, например, упростить получение документа для некоторых категорий лиц.