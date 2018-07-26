Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» и экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с бывшей чиновницей военного ведомства Евгенией Васильевой.
«Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал он в ответ на вопрос РБК о том, действительно ли он женился на Васильевой.
О свадьбе Сердюкова и Васильевой сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Ранее сообщалось, что Сердюков заработал в 2017 году 60 млн рублей. С июня он занимает пост индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех».
В мае 2015 года Пресненский суд Москвы приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы. Вскоре она вышла по УДО.