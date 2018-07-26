Ещё
Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сердюков высказался о свадьбе с Васильевой 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» и экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с бывшей чиновницей военного ведомства Евгенией Васильевой.
«Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал он в ответ на вопрос РБК о том, действительно ли он женился на Васильевой.
О свадьбе Сердюкова и Васильевой сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Ранее сообщалось, что Сердюков заработал в 2017 году 60 млн рублей. С июня он занимает пост индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех».
В мае 2015 года Пресненский суд Москвы приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы. Вскоре она вышла по УДО.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Арина Шарапова раскритиковала Крым за пробки Поезда по Крымскому мосту пойдут «почти бесшумно» Козырев пожаловался на «оккупировавшее» фестиваль «Нашествие» Минобороны
Комментарии1  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями11
Оружию «Судного дня» нашли ответ155
Москва ответила США на крымскую провокацию502
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение