Ещё
В аэропорту Барселоны появились указатели на русском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одном из терминалов аэропорта Барселоны появились указатели на русском языке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
В первом терминале международного аэропорта Барселоны Эль-Прат теперь можно увидеть указатели на русском языке. Об этом сообщили в Государственном управлении аэропортов (AENA).
Если раньше таблички в воздушной гавани встречались лишь на испанском, каталонском и английском языках, то теперь этот список расширен. "Эль-Прат увеличил число языков на указателях в терминале 1, добавив китайский, русский и арабский", — отметили в AENA. Отмечается, что аэропорт Барселоны "облегчает и делает приятнее нахождение в нем пассажиров". В частности, новые таблички появились в зоне прибытия, чтобы указать путь людям, приземлившимся в каталонской столице.
Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2017 году Эль-Прат принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 47,2 млн человек.
В прошлом году Испания установила новый рекорд по числу иностранных туристов. За 12 месяцев около 82 млн гостей из-за рубежа побывали в стране, что почти на 9% выше показателя за 2016 год, среди них было более 1,14 млн жителей России.
Несмотря на теракты в Барселоне в августе прошлого года, политический кризис и протесты против наплыва туристов, самым популярным туристическим направлением оставалась Каталония. В этом автономном сообществе побывали более 19 млн человек. В свою очередь Барселону в минувшем году посетило порядка 7,7 млн туристов, что на 2,7% выше цифры за 2016 год.
ТАСС: последние новости
Минтранс: строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на пиковую мощность Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на "Нашествии" Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев успешно сдал допэкзамен в МГУ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дачников ждет неприятный сюрприз134
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип397
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги19
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Оружию «Судного дня» нашли ответ170
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение