В аэропорту Барселоны появились указатели на русском

В одном из терминалов аэропорта Барселоны появились указатели на русском языке

В первом терминале международного аэропорта Барселоны Эль-Прат теперь можно увидеть указатели на русском языке. Об этом сообщили в Государственном управлении аэропортов (AENA).

Если раньше таблички в воздушной гавани встречались лишь на испанском, каталонском и английском языках, то теперь этот список расширен. "Эль-Прат увеличил число языков на указателях в терминале 1, добавив китайский, русский и арабский", — отметили в AENA. Отмечается, что аэропорт Барселоны "облегчает и делает приятнее нахождение в нем пассажиров". В частности, новые таблички появились в зоне прибытия, чтобы указать путь людям, приземлившимся в каталонской столице.

Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2017 году Эль-Прат принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 47,2 млн человек.

В прошлом году Испания установила новый рекорд по числу иностранных туристов. За 12 месяцев около 82 млн гостей из-за рубежа побывали в стране, что почти на 9% выше показателя за 2016 год, среди них было более 1,14 млн жителей России

Несмотря на теракты в Барселоне в августе прошлого года, политический кризис и протесты против наплыва туристов, самым популярным туристическим направлением оставалась Каталония. В этом автономном сообществе побывали более 19 млн человек. В свою очередь Барселону в минувшем году посетило порядка 7,7 млн туристов, что на 2,7% выше цифры за 2016 год.