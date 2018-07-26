В столичных СИЗО введут занятия йогой

В столичных СИЗО планируют ввести занятия йогой

Экспериментальные занятия йогой с осуждёнными прошли в столичном СИЗО-6. Как ожидается, такие занятия станут регулярными во всех следственных изоляторах Москвы , проводить их будут преподаватели из федерации йоги.

Инициатором проекта стала заместитель председателя столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева , ее поддержали во ФСИН . Как рассказала РИА Новости Меркачева, заключённые ей часто жалуются на отсутствие возможности заниматься спортом из-за ограниченной площади камер. В некоторых изоляторах существуют специально оборудованные спортзалы, но в них не всегда есть возможность попасть из-за очередей.

"В таких случаях мы и раньше рекомендовали заключённым обратить внимание на йогу. Для занятий не нужно много места, при этом они эффективно поддерживают организм в форме в условиях нехватки свежего воздуха и витаминов", — сказала собеседница агентства.

Для того чтобы помочь заключенным в освоении техник йоги, было решено разработать специальное пособие "Йога для заключенных", авторами которого стали известный тренер Алексей Меркулов и Ева Меркачева. По словам правозащитницы, в ближайшее время пособие напечатают и распространят среди заключённых, в том числе оно поступит в библиотеки столичных СИЗО.

"ФСИН поддержала наше начинание, и было принято решение проводить ещё и очные занятия с профессиональными тренерами", — сказала Меркачева. По её словам, есть договоренность с федерацией йоги о том, что занятия смогут вести их инструктора. Пока планируется проводить уроки ежемесячно.

Впервые в СИЗО

СИЗО-6 УФСИН по Москве стало первым изолятором в России , где начали проводить занятия йогой с инструктором. Раньше йогу начали осваивать осужденные в Омской области , но там ее преподают в колонии. В Москве занятия будут доступны тоже только для уже осужденных людей, содержащихся в хозяйственных отрядах СИЗО. Обусловлено это прежде всего тем, что на посещение подследственных необходимо получать разрешение следователя. "То есть чтобы провести урок в камере на 30 человек, нам пришлось бы получить разрешение от тридцати разных следователей", — уточнила Меркачева.

Экспериментальное занятие прошло в четверг утром. В нем приняли участие семь осужденных девушек и два молодых человека. Тренер Меркулов обратил внимание на то, что йога хороша тем, что отдельные элементы, например техники дыхания, можно выполнять, не отрываясь от повседневных занятий, что важно в условиях лишения свободы.

"Тюрьма прежде всего в сознании человека, поэтому важно изменить себя, встряхнуться и освободиться от внутренних оков, что и помогает сделать йога", — сказал Меркулов.