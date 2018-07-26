Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны

Ансамбль имени Александрова не заменит «отказников» от «Нашествия», сообщил ТАСС худрук коллектива.

По словам Геннадия Саченюка, «на сегодняшний день» ансамбль песни и пляски Российской армии не намеревается выступать на музыкальном фестивале «Нашествие».

В течение первой половины нынешней недели певица Монеточка, а также пять групп — «Элизиум», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Йорш» и Distemper — объявили бойкот «Нашествию». Коллективы объяснили свой отказ от выступления на фестивале «пропагандой милитаризма», которой сочли его сотрудничество с Министерством обороны России . В свою очередь, Монеточка лишь извинилась перед поклонниками, пожелав им «мира».

Накануне собеседник в Минобороны России сообщил «Коммерсанту», что в рамках «реакции ведомства на демарш» «отказников» на «Нашествии» заменит Ансамбль имени Александрова.