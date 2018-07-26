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Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
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Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на «Нашествии» 

ТАСС 1 час назад
Выступление на фестивале "Нашествие" не входит в планы Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом ТАСС сообщил в четверг художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщил, что коллектив заменит на "Нашествии" артистов, отказавшихся от выступления. Свое участие отменили группы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы", "Йорш" и Distemper. Большинство из них объяснили свое решение размещением на территории фестиваля экспозиции военного ведомства.
"В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале", — сказал Саченюк.
Фестиваль "Нашествие" пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области.
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