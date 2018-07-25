«Даже техника портится от таких условий»

Семья с ребёнком-инвалидом пять лет живёт в разваливающемся бараке

Молодым родителям ребёнка-инвалида, у которого диагностировали тяжёлую умственную отсталость, выдали социальное жильё в бараке-времянке. В здании, построенном из дешёвых материалов, холодно и сыро. Другой квартиры у семьи нет, при этом местные власти посчитали их дом «благоустроенным». Ухаживать за больным мальчиком в условиях ветхого жилья стало ещё труднее после рождения второго ребёнка.

Мейлан и Насиба Небиевы поженились в 2005 году в Дагестане . В 2007 году у них родился сын Махач. Ребёнок оказался совсем слабым — предположительно, из-за кислородного голодания во время нахождения в утробе. Впоследствии врачи диагностировали у мальчика тяжёлую умственную отсталость и выдали свидетельство об инвалидности. При этом УЗИ не показывало наличие патологии у плода во время беременности Насибы.

В Дагестане у родителей Мейлана супруги оставаться не могли, поэтому с целью поиска работы и жилья перебрались в Нижневартовск . Город является нефтяной столицей региона, и для трудоустройства сюда приезжают множество людей.

В Нижневартовске Мейлан смог устроиться на работу охранником в ЧОП на автовокзале. Первое время семья снимала жильё, а потом Небиевы подали документы на получение квартиры — по закону она полагается их ребёнку-инвалиду.

В рабочем порядке в администрации города Небиевым в получении жилья отказывали, поэтому семье пришлось дважды судиться с властями за своё право.

В октябре 2013 года они наконец въехали в квартиру — 38-метровую однушку в двухэтажном доме в посёлке МЖК в Нижневартовске. Однако радость семьи быстро сменилась недоумением — выданное им «благоустроенное жильё» оказалось непригодным для жизни бараком.

«Мы были в шоке, — говорит Мейлан. — Нельзя в таком доме жить. На квартире долг по коммуналке на 50 тыс. висел, из-за этого у нас неделю ни света, ни воды, ни тепла не было. Раньше тут жила пьющая женщина, за квартиру она не платила и водила сюда бомжей всяких».

Мейлан Небиев

По словам Мейлана, их дом возводился в качестве временного жилья для строителей, но потом перешёл в фонд соцжилья.

У дома тонкие стены, сделан он фактически из строительного мусора и подручных материалов: каркас и обшивка металлические, внутренние перекрытия гипсокартонные. Утепление стен — из минеральной ваты, которую давно проели крысы. Помимо этого, в доме постоянно сыро, холодно и неприятный запах, а зимой дорожка к подъезду всегда покрывается льдом.

«Я даже ремонт не могу сделать, — сетует Мейлан. — В стенку гвоздь не забьёшь, чтобы повесить что-либо, попросту не выдерживает. От сырости обои отклеиваются. Зимой в Нижневартовске температура может упасть и до -40 °C, стены инеем покрыты, как в морозильнике, и сквозит постоянно. Даже техника портится от таких условий, не говоря уже про нас — часто болеем».

RT смог выяснить, что дом Небиевых был построен в 1989 году, однако узнать, сколько он должен был прослужить по строительному плану, оказалось невозможно.

В 2017 году у семьи родился второй ребёнок, и вопрос жилья встал ещё острее. Мейлану приходится работать практически без выходных, чтобы обеспечить своих родных. Сейчас он отвёз жену с детьми на лето в Дагестан, к своим родителям.

«Махач всё время кричит и воет, — объяснил Мейлан. — Из-за этого мы переживаем за младшего ребёнка, он не высыпается, жена очень устаёт. Но я не могу на шее родителей висеть и в Дагестане у родителей жить — они уже пенсионеры. Мама моя недавно операцию по удалению опухоли пережила, поэтому у них и без меня проблем хватает. А тут ещё в доме брат мой младший с семьёй живёт: очень тесно».

Слишком тяжёлый случай

Небиевы испробовали все доступные им способы помощи старшему сыну, но безрезультатно. По словам Мейлана, семья консультировалась с врачами из института Бехтеревой, возила Махача в Петербург и даже оплачивала дорогостоящее лечение в Израиле , из-за которого супругам пришлось влезть в серьёзные долги. Но случай слишком тяжёлый.

Махач не воспринимает своих сверстников и плохо реагирует на посторонних. У него совершенно отсутствуют коммуникативные навыки: мальчик не способен говорить или хотя бы общаться жестами. Он не может сам ходить в туалет, есть или мыться.

Специализированных заведений для обучения детей с особенностями развития в Нижневартовске нет, а в обычной школе или детсаду Махач обучаться не в состоянии.

«Есть заключение комиссии, что он необучаем и по состоянию здоровья не может посещать никаких школ, — говорит Мейлан. — Он не воспринимает других детей. Не может объяснить, показать, если что болит. В основном кричит и скулит. Иногда от нервов сам себя по голове бьёт. Вот пытаюсь найти клинику, где такое хоть как-нибудь лечат. Полностью вылечить, говорят, нереально: ни у нас, ни за рубежом».

Рядом с домом Небиевых поликлиники нет, поэтому ездить туда приходится на такси — в автобусе Махач начинает кричать. Супруга Мейлана сама управляется с двумя детьми, пока муж на работе. При этом улицу возле дома убирают плохо, освещение по вечерам слабое, а возле дома трутся бездомные и пьяницы — не самые благоприятные условия для воспитания детей.

Стучался во все двери

Все обращения семьи к городской администрации по поводу жилья оказались напрасными. Местные чиновники не захотели помогать Небиевым. Доведённый до отчаяния Мейлан стал писать письма в приёмные различных влиятельных людей, но всё впустую.

«Больше всего меня действия местной администрации возмущают, — негодует Мейлан. — Почему они не хотят исполнить закон? Некоторые чиновники думают, что они хозяева города и округа, при этом забыв, что они обычные люди!»

Со стороны местных властей Мейлан получал отписки, что их дом должен быть снесён к 2024 году. Однако Небиевы настаивают, что их права были нарушены с самого начала и прожить здесь ещё шесть лет они не смогут. Квартиру семья оформила в собственность из опасений, что с марта 2018 года якобы должна была быть прекращена бесплатная приватизация.

В районе МЖК ещё как минимум пять домов, подобных тому, в котором живут Небиевы.

Мейлан Небиев

В администрации Нижневартовска на запрос RT ответили, что семье Небиевых было вне очереди выделено «благоустроенное жильё» для их сына-инвалида. В июне 2015 года квартира была передана в собственность ребёнку в порядке приватизации. На данный момент семья продолжает стоять в очереди на получение квартиры по соцнайму. В очереди они под номером 3883.

«В соответствии с муниципальным контрактом, до предоставления жилого помещения в квартире был выполнен ремонт. На момент приёмки в эксплуатацию квартиры комиссией было установлено, что общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы выполнены в полном объёме и отвечают требованиям приёмки в эксплуатацию. Дом оборудован централизованными системой отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения», — говорится в официальном ответе.

Долг предыдущих жильцов квартиры за услуги ЖКХ остался за ними и на Небиевых не распространяется.

В четвёртом квартале 2018 года администрация города планирует провести аукцион и заключить соглашение с предприятием-застройщиком о развитии застроенной территории квартала МЖК. Обязательство застройщика — переселить людей в новые квартиры в домах капитального исполнения.

Решением администрации от 2 августа 2017 года некоторые помещения дома, в котором проживают Небиевы, признаны непригодными для проживания. Само здание власти аварийным признавать не хотят — тогда бы жильцов пришлось расселять сразу.

В разговоре с RT чиновники заверили, что по данному дому решение будет принято в этом году, а жильё Небиевы получат раньше 2024 года. Глава семейства словам чиновников не доверяет.