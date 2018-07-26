Лоза ответил на бойкот «Нашествия»

«Отряд не заметил потери бойца»: Лоза ответил бойкотирующим «Нашествие»

Известный музыкант Юрий Лоза поделился своим мнением по поводу бойкота рок-фестиваля «Нашествие» из-за демонстрации на нем военной техники и размещения призывного пункта.

«Россия столько этих «нашествий» выдержала, и все, кто пытался эти нашествия осуществить, плохо кончили», — заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Лоза также высказался в поддержку организаторов фестиваля, хотя раньше неоднократно выступал с критикой в их адрес. По словам певца, «Нашествие» ассоциируется у него с саранчой и татаро-монголами, а «русский рок, как явление, перестал существовать еще в 1980 году».

По мнению Лозы, никто из бойкотирующих не сможет внятно объяснить, против чего они протестуют. «Как они себе представляют оборону страны без министерства обороны ?», — цитирует его ФАН.

Он добавил, что если министерству обороны выгодно работать с музыкантами фестиваля и если фестивалю тоже выгодно, то какая разница: езжайте и пойте.

«Одни не поехали — другие поехали, будет другой состав участников, — заметил Лоза. — Ну, одной Монеточкой в кармане будет меньше».

Музыкант уточнил, что по имеющейся у него информации около сотни коллективов, пожелавших принять участие в знаменитом фестивале, уже получили отказ от организаторов.

Как писал «Ридус» , в этом году на «Нашествии» отказались выступать группы «Порнофильмы» и «Элизиум», а также певица Монеточка. Причиной стало сотрудничество организаторов фестиваля с Минобороны РФ.

К бойкоту фестиваля также присоединились группы «Йорш», Distemper и «Пошлая Молли».

В связи с этим в соцсетях напомнили, что «Элизиум» и «Порнофильмы» выступали на украинском концерте «Файне місто», где был организован сбор денег так называемым бойцам АТО.

В свою очередь лидер «Тараканов» осудил организаторов «Нашествия».