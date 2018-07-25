Кадыров эмоционально отреагировал на языковой закон

Кадыров эмоционально отреагировал на новый закон о языках

«Я ознакомился с документом. Вижу, что желающему изучать родной язык и любящему его не чинятся никакие препятствия. Истинный патриот своего народа, своего родного края никогда не откажется от языка своих предков и родителей!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, того, кто не желает изучать родной язык, невозможно заставить выучить его силой. При этом глава Чечни подчеркнул, что такой человек «обесценивается в глазах собеседников».

По мнению Кадырова, после принятия закона станет очевидно, «кто же действительно чеченец».

«Не может быть русским тот, кто не любит, не ценит и не гордится русским языком. Точно так же нельзя считать чеченцем того, кто завтра придёт в школу с заявлением об отказе от языка Кунта-Хаджи Кишиева, Ташу-Хаджи Саясановского, Абузара Айдамирова, Ахмада Сулейманова».

Глава Чечни заявил, что принятый закон не создаст проблем тому, кто желает изучать родной язык.

«Каждый волен определиться — является он чеченцем, татарином, аварцем или нет. Если же кто-то захочет порвать связи с языком и народом, обвиняя закон, то это его выбор, но закон тут не виноват», — резюмировал он.

Кадыров назвал «большим и несмываемым позором» отказ от чеченского языка и подчеркнул, что «чеченец, который не хочет учить родной язык, где бы он ни находился, не чеченец».

25 июля Госдума в окончательной редакции приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся изучения родных языков, а также образования на родном языке.

Отныне родители смогут добровольно выбирать язык, который их ребенок будет изучать в школе, а также родной язык в качестве языка обучения, если в образовательном учреждении существует такая возможность.