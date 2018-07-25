«Приезжаю сюда, и хочется плакать»: как выживают в регионах

Осенью в 26 российских субъектах пройдут региональные выборы. В кампании примут участие более 50 млн россиян — это почти половина избирателей страны, на участки пойдут жители 9 из 15 российских городов-миллионников. В том числе выборы пройдут в Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае . Жители этих регионов рассказали «Газете.Ru» о том, как из-за низких зарплат им приходится таксовать, мыть подъезды, оставаться без сна и путешествовать раз в пять лет.

"В Самаре я получаю ничего"

В сентябре 2018 года в 26 российских регионах пройдут выборы глав субъектов РФ — прямые или через голосование в парламенте. Самарская область этой осенью избирает главу региона. В регионе проживает более 3,2 млн человек — это одиннадцатая по численности населения область России. Большинство людей живут в городской местности — они составляют 80,2%.

ПАО «Кузнецов». Из промышленности — добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетика. Основой экономики области является автомобилестроение, а также изготовление авиационной и космической техники. Так, на тольяттинский «АвтоВАЗ» приходится более 70% от всего выпуска автомобилей страны, а в Самаре располагаются два крупных ракетно-космических предприятия — РКЦ «Прогресс»

По данным минэкономразвития Самарской области, в регионе работают 900 крупных и средних промышленных предприятий и около 6 тыс. малых — это более 41% валового регионального продукта.

Самарская область на фоне многих других регионов выглядит относительно благополучно. Уровень безработицы — 4,1% при общероссийском показателе в 5,1%.

В рекрутинговом сервисе HeadHunter «Газете.Ru» заявили, что за январь-июнь 2018 года в Самарской области на 57% выросло число вакансий — в июне 2018 года их было 14,2 тыс. — и на 23% увеличилось количество резюме. При этом средняя предлагаемая зарплата за этот период составила 37,3 тыс. рублей.

Согласно официальным данным, в среднем по региону люди зарабатывают по 27 тыс. в месяц. При этом 14,2% жителей Самарской области получают ниже прожиточного минимума.

Житель Самары Александр Семенов (имя изменено по его просьбе — «Газета.Ru») — дипломированный юрист, почти девять лет проработавший в госструктурах и частных компаниях. По его словам, уровень зарплаты в последние годы в регионе сильно падает. «Из-за этого в последнее время я забросил работу по специальности. Уровень среднего оклада по юридическому профилю вряд ли можно назвать достаточным для жизни», — заявил он.

На рекрутинговом портале SuperJob самарским юристам в среднем предлагают около 30 тыс. рублей. В одной из вакансий с таким окладом от соискателя требуется опыт работы от трех лет, высшее образование и график работы с 9.00 до 18.00. Среди обязанностей — согласование договоров, протоколов разногласий, претензионно-исковая работа, представительство интересов работодателя в судах, оформление доверенностей у нотариуса и подготовка корпоративных документов.

«Нагрузка бешеная. В основном, юристы в Самаре имеют заработок не больше 20 тыс. рублей в месяц. Оклад в 30 тыс. — сейчас потолок, за который сотрудников гоняют «и в хвост и в гриву. Такое же положение и в других профессиях», — объяснил Семенов.

С ним соглашается многодетная мать Надежда, живущая в Самаре. Женщина самостоятельно воспитывает троих детей. По ее мнению, самарские зарплаты ежедневно заставляют людей задуматься о переезде в другой город. «В течение года после того, как родился последний ребенок, я мониторила варианты. Однако по своей квалификации или хотя бы с минимально подходящим уровнем зарплаты работу я найти не смогла. С теми суммами, которые здесь предлагают, невозможно содержать детей и больных родителей пенсионного возраста», — рассказала она «Газете.Ru».

Бюджетникам тоже нелегко, добавила Надежда. «Сейчас вроде как проходят реформы, повышающие уровень зарплаты. Но фактически все выливается в непомерную нагрузку, которая просто оплачивается дополнительно», — уверена она.

Казалось бы, будучи многодетной матерью, женщина может не беспокоиться за работу и рассчитывать на помощь государства. Тем не менее, по словам Надежды, от государства ничего не дождешься. «В городе очень низкий уровень социальных услуг, начиная от транспорта и заканчивая обслуживанием в различных учреждениях. У меня трое детей. В Самарской области для многодетных семей практически ничего нет — даже льгот на проезд», — продолжает местная жительница.

Надежда отмечает, что за одного ребенка в регионе выплачивают пособие размером 100 рублей в месяц. Этой льготой она не пользуется, так как оформлять ее очень хлопотно. «Если в Москве многодетная мать получает 20 тыс. руб. в месяц, то в Самаре я не получаю ничего. Здесь мамы не могут себе позволить сидеть дома в декрете и питаться манной небесной», — заключила женщина.

«На пенсию в 9 тысяч я протяну ноги»

В сентябре в Омской области пройдут губернаторские выборы — на кресло главы региона претендуют 6 кандидатов. Экономика области специализируется на промышленном комплексе — в нем занят 21% работающих граждан. Специализации — нефтепереработка, химическая промышленность, машиностроение, а также агропромышленный комплекс.

Получают жители региона, по данным РИА «Рейтинг» за январь-апрель 2018 года, по 31,9 тыс. руб. в месяц. При этом аналитики отмечают, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальная зарплата выросла на 14,6%.

У HeadHunter данные отличаются — по вакансиям за январь-июнь 2018 года средняя зарплата составила 36,9 тыс. рублей. При этом число вакансий за этот период выросло на 74%, а резюме — на 50%. Большинство соискателей (64%) в Омской области имеют высшее образование. Менее 10% приходится на людей, имеющих среднее и незаконченное высшее по всем областям, сообщили «Газете.Ru» в компании.

Житель Омска Роман Тулинцев приводит совершенно другие цифры. По его мнению, оклад в 15-20 тыс. — это норма по области.

«Население все больше беднеет, покупательская способность падает. Для большей массы людей ситуация складывается аналогичным образом, я в этом уверен», — рассказал он «Газете.Ru».

Тулинцев работает в сфере производства, и заработная плата его в целом устраивает. Однако на поездки за границу и ежегодное обслуживание машины этой суммы не хватает. «Если есть возможность, берусь подрабатывать. Думаю, все это происходит из-за упадка дохода населения в целом по стране. За последние пару лет цены на продукты, ЖКХ, бензин, а также налоги выросли в приличных размерах. Зарплаты же остались прежними. Работать приходится больше, но за те же деньги», — рассказал Роман.

Власти, по словам собеседника «Газеты.Ru», лишили сельское население 80% хозяйств, но крупных ферм преобразования не коснулись. «Такое было уже не раз в многих областях — просто об этом не говорят на центральном телевидении. Людей на селе с годами душат все сильней, им не дают жить, стремятся отобрать последнее — выкашивают подворье, оставляют без работы и дорог к селам», — делится он.

Станиславу Исаеву из Омска 39 лет — он получил среднее техническое образование и работает в РЖД . Как и многие омичи, он отмечает: официальные цифры демонстрируют несуществующее положение вещей.

«На самом деле средняя зарплата в Омске составляет 15-20 тыс. рублей. Чтобы иметь больший оклад, придется работать шесть дней в неделю по 10-12 часов. Работодатели представляют условия труда, отличающиеся от обещанных, пытаются совмещать должности, при этом экономя на зарплатах», — рассказал он «Газете.Ru».

Хотя Исаев работает в крупной государственной компании, получает он все равно среднюю по региону зарплату. «Наши бригады должны работать с 8:00 до 17:00, однако бывают случаи, когда приходится оставаться до ночи или работать вообще без сна. Это происходит в случае повреждения состава. Зарплата же при этом не увеличивается», — сообщает он.

Средняя квартплата в Омске составляет 5 тыс. руб., продовольственная корзина — 9 тыс. рублей на взрослого человека, утверждает Исаев.

«Зарплаты в 20 тысяч едва хватает на то, чтобы выжить. Если питаться одной лапшой быстрого приготовления, откладывать деньги, то можно съездить на границу. По-другому нереально.

Будучи железнодорожником, раз в год я могу бесплатно ездить на поезде. Последний раз всей семьей мы воспользовались этой возможностью пять лет назад — съездили в Сочи . Сейчас я даже этого себе не могу позволить. Цены выросли, а зарплаты остались на прежнем уровне», — делится он.

Большая часть жителей Омской области совмещают по несколько работ, отмечает Исаев. «У кого есть своя личная машина, идут работать в такси — таких очень много. Устраиваются на работу дворниками, моют подъезды, становятся сторожами, грузчиками — там, где зарплаты не меньше 10 тыс. руб. в месяц. Буквально вчера знакомый с высшим образованием рассказал, что не смог найти работу по специальности с окладом выше 20 тыс. руб. и устроился работать на вахту», — рассказал он.

Зарплаты воспитателей, учителей и других бюджетников также не превышают 15 тыс. рублей. «Две мои соседки работают воспитателями. Одна из них пенсионерка, но, как она мне сказала, „на пенсию в 9 тысяч я протяну ноги“. Поэтому приходится подрабатывать в детсаду. Они работают в разных учреждениях, а зарплата одинаковая. При этом оклад наших чиновников в администрации города составляет больше 50 тыс. рублей в месяц», — заключил он.

Действительно, на портале SuperJob воспитателю школы-интерната №9 предлагают оклад в 15 тыс. рублей. При этом от человека требуется педагогическое образование и опыт работы. Полный рабочий день, а среди обязанностей — прием детей от родителей, контроль за выполнением ими домашних заданий, помощь в учении, организация досуга, вовлечение их в художественные кружки, спортивные секции, а также ведение документации и отчетности. Такой же оклад в этой школе-интернате предлагается учителю русского языка и литературы.

«Желание было лишь одно — умереть»

Помимо губернатора, 9 сентября 2018 года в Алтайском крае также изберут 46 сельских глав, 332 депутата на основных выборах и 82 депутата на дополнительных. Тем временем, уровень безработицы в регионе на начало года выше среднего по России: 6,9%.

На 1 июля в субъекте зарегистрировано 16,3 тыс. безработных. По данным краевого правительства, за январь-июнь 2018 года работодатели разместили в службах занятости 85,8 тыс. вакансий. Основная их доля пришлась на обрабатывающие производства (17,4%) и сельское хозяйство (16,1%).

При этом в январе-феврале среднемесячная заработная плата жителей Алтайского края составила 22,9 тыс. рублей. У портала HeadHunter цифры следующие: за январь-июнь 2018 года средний оклад по размещенным на сайте вакансиям составил 34,4 тыс. рублей.

Житель Барнаула Михаил Горбунов получил высшее образование и сейчас работает на военном заводе на двух немецких станках. Его зарплата колеблется от 20 до 60 тыс. рублей в месяц.

«Начисляют всегда по-разному — в среднем у меня выходит около 30 тыс. рублей в месяц. Все зависит от того, вычтут ли с меня за брак — это довольно круглые суммы. Кроме того, ситуация на предприятии сейчас печальная. На моем заводе задержали заместителя гендиректора за взятки. С работой все хуже, люди увольняются», — поделился он с «Газетой.Ru».

По региону в целом большие проблемы с зарплатами. Горбунов отметил, что в Барнауле много торговых центров — там люди и работают.

«Работодатели чаще всего платят в конвертах, чтобы уйти от налогов. Если в скором времени примут пенсионную реформу, еще больше людей станут работать по-черному. Россияне понимают, что они просто не смогут трудиться до такого возраста», — считает он.

На своей работе Горбунову приходится проводить целый день на ногах, иногда приходится перерабатывать по 40 часов в месяц. Мужчина не представляет, как в таких условиях можно физически дожить до 65 лет.

Даже если жителю Алтайского края удается зарабатывать официальные 23 тыс. в месяц, деньги эти улетают на раз-два, отмечает Горбунов. «Плата за квартиру в зимнее время составляет 8-9 тыс. рублей и 5-6 тыс. в летнее. На продуктовую корзину на одного с нынешними ценами уходит по 10 тыс. рублей ежемесячно. В итоге на какой-то досуг можно отложить около 5 тыс. рублей», — рассказал Горбунов.

В крае большой отток людей — переезжают в Красноярский край Новосибирск и другие регионы, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru». «Чтобы заработать на жизнь людям приходится пахать 12-16 часов по пять-шесть дней в неделю. Да, можно уйти на подработку, но только все это серьезно подрывает здоровье. Людям совсем не до воспитания детей.

У меня были дни, когда я работал всю неделю по 12 часов ежедневно. Желание было лишь одно — просто умереть. Сердце сильно подорвало, давление стало высоким.

Пенсия у мамы 12 тыс. рублей — при том, что она ветеран труда. Если бы не я, она бы не выжила»,

О поездках за границу не может идти и речи, удивляется Горбунов вопросу о бюджете на подобные поездки. «Единственное — раз в год можно на неделю съездить в соседнюю республику Алтай . Там горная местность, очень красивая природа и свежий воздух. Если жить в палатке, то можно потратить 20 тыс. рублей», — отметил он.

Еще один собеседник «Газеты.Ru» — житель Барнаула Сергей Казнин — работает в барнаульской реанимации. Обычные рабочие дни плюс дополнительные дежурства — в итоге выходит от 8 до 12 часов ежедневно.

«Таким образом, набирается на две ставки. Зарплата при этом колеблется от 25 до 32 тыс. руб. Нагрузки бешеные, а выхлоп — будто работаем на ставку. Разумеется, за такое количество часов хочется хорошее вознаграждение. У друзей-коллег ситуация практически такая же. Педиатры и эндокринологи получают около 15-20 тысяч. Дежурств у них, конечно, гораздо меньше или нет вовсе», — поделился он.

Перерабатывает и жена Казнина — она занимается экспортом и импортом техники на заводе. «Получает 15 тыс. руб. в месяц. Из-за низкой зарплаты на предприятии постоянная текучка кадров, поэтому работу сбрасывают на тех, кто еще держится. Жена занимается экспортом, импортом, рекламой, контролем перевозки, приемом товара, переводом средств и многим другим. Учитывая число ее обязанностей и просьб от начальства, оплата должна быть как минимум в два раза выше. Увольняться она не стала, потому что дотерпела до декрета», — объяснил мужчина.

На квартиру накопить было нереально, продолжает житель Барнаула, поэтому вместе женой они взяли ипотеку на длительный срок.

«Не получилось собрать даже на первый взнос. Думали, поможет ежемесячное пособие размером 10 тыс. рублей на первого ребенка, но так и не смогли его оформить. Все накопленное приходится тратить на ребенка и ипотеку», — поделился он.

С ним соглашается Светлана Гудимова, родившаяся в Барнауле и прожившая там большую часть своей жизни. Женщина переехала в Москву, о чем ни разу не пожалела.