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Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube
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Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube 

Рамблер 1 час назад
Журналист Анатолий Вассерман стал ведущим собственного YouTube-шоу под названием «Вынос мозга».
Согласно описанию, гостями шоу Вассермана станут знаменитости, которым он предложит угадать, являются ли «ну очень интересные», а порой и «крышесносящие» факты выдумкой.
«Осторожно, возможен вынос мозга!» — предупреждает описание.
Накануне состоялась премьера первого выпуска шоу, героями которого стали «два сверхразума» — рэперы Thrill Pill и Паша Техник.
Например, Вассерман спросил у Тимура Самедова, более известного как Thrill Pill, действительно ли большая часть туалетной бумаги во Франции голубая. Рэпер заявил, что это правда, и получил заряд конфетти в лицо, тот самый «вынос мозга», так как «факт» оказался фейком.
За сутки дебют Анатолия Вассермана в качестве ведущего YouTube-шоу посмотрели чуть более 92 тысяч раз.
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