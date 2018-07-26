Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube

Журналист Анатолий Вассерман стал ведущим собственного YouTube-шоу под названием «Вынос мозга».

Согласно описанию, гостями шоу Вассермана станут знаменитости, которым он предложит угадать, являются ли «ну очень интересные», а порой и «крышесносящие» факты выдумкой.

«Осторожно, возможен вынос мозга!» — предупреждает описание.

Накануне состоялась премьера первого выпуска шоу, героями которого стали «два сверхразума» — рэперы Thrill Pill и Паша Техник.

Например, Вассерман спросил у Тимура Самедова, более известного как Thrill Pill, действительно ли большая часть туалетной бумаги во Франции голубая. Рэпер заявил, что это правда, и получил заряд конфетти в лицо, тот самый «вынос мозга», так как «факт» оказался фейком.

За сутки дебют Анатолия Вассермана в качестве ведущего YouTube-шоу посмотрели чуть более 92 тысяч раз.