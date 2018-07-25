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Блогерша взбесила развратными танцами у стен мечети
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В сети осудили танцовщицу за «тверк» на фоне мечети в Казани 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фитнес-тренер Анастасия Малышева станцевала с двумя партнерами «неприличный» танец на фоне символа Казани — мечети Кул-Шариф.
Опубликованное в Instagram видео с танцем, элементом которого стали движения в стиле «тверк», набрало почти 700 тыс. просмотров за три дня.
Некоторые пользователи в комментариях раскритиковали Малышеву за якобы непристойные движения на фоне мусульманской святыни.
«Займитесь настоящими танцами, если конечно хотите, чтобы Вас ценили не за зад, а за труд. И не стоит так строить маркетинг на чужих святынях», — написал a_v_osipov.
«Иди, станцуй возле церкви! Не надо своим курдюком возле мечети трясти!» — призвала ledi_di_1999. _
«Зачем у мечети тверкать? Этим ты оскорбляешь честь и достоинство мусульман», — отметил 2k18.rd.
Мечеть Кул-Шариф — главная соборная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани, расположена на территории Казанского кремля. Одна из главных достопримечательностей города.
Напомним, в 2015 году суд в Брянской области арестовал на 10 суток 21-летнюю исполнительницу «тверка» у воинского мемориала, видеоклип которого попал в интернет и вызвал широкий общественный резонанс. Родители трех несовершеннолетних участниц танца были оштрафованы.
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