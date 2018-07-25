Патриарх Кирилл предрек мир с Украиной

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Патриарх Кирилл: празднование 1030-летия крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что празднование 28 июля 1030-летия Крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине.
«Мы торжественно отпразднуем этот день в Москве, торжественные богослужения состоятся и в Киеве — матери городов русских, где произошло крещение», — приводит РИА Новости слова патриарх.
Он выразил надежду, что празднование «будет способствовать преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле».
Ранее сообщалось, что патриарх 28 июля совершит Божественную литургию в день празднования 1030-летия Крещения Руси.
Литургия пройдёт на Соборной площади Кремля в Москве.
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