Ещё
Египет оказался туристам не по карману
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиабилеты в Шарм-эш-Шейх оказались слишком дорогими для туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Турбизнес Шарм-эш-Шейха считает завышенными цены на внутренние рейсы из Каира на курорт, из-за дорогой авиаперевозки курорт серьезно "не добирает" отечественных и иностранных туристов, сообщает АТОР.
По оценке Комитета по туризму Ассоциации предпринимателей Шарм-эш-Шейха, который выступил с соответствующим обращением к правительству страны, текущие цены стали основным препятствием в росте внутреннего и иностранного турпотока в город, особенно в условиях ограничений по использованию на дорогах Южного Синая полноприводных автомобилей.
Так, авиабилеты из Каира дороги не только для местного населения, но и для иностранных туристов, которые теперь предпочитают Шарм-эш-Шейху более близкую Хургаду. По мнению Комитета, высокие цены на авиабилеты привели к снижению уровня заполняемости отелей Шарм-эш-Шейха на 20-30%.
По данным АТОР, в июле перелет из Каира в Шарм-эш-Шейх "туда-обратно" обойдется на одного человека от 10 тысяч рублей и выше. Это сопоставимо со стоимостью авиабилетов из Москвы в Крым или составляет порядка 70-80% стоимости билета из Москвы в Сочи и обратно. Билет на прямой рейс из Москвы до Каира и обратно обойдется в 42 тысячи рублей (EgyptAir). В итоге авиапутешествие до Шарм-эш-Шейха через Каир на двоих человек будет стоить от 104 тысяч рублей и больше.
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след140
Россия пригрозила Грузии силой219
Крымский мост начал отделяться от Крыма558
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске54
Заявление Лолиты грозит международным скандалом292
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение