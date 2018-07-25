Ещё
Стартовал марафон экологических привычек от WWF
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян спасут от увольнений
Россиян спасут от увольнений

Стартовал марафон экологических привычек от WWF 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: © Istockphoto.com / WWF-Canada
Всемирный фонд дикой природы запустил марафон экологических привычек. Каждый день участники будут получать письма от экспертов фонда с советами по снижению экологического следа.
Марафон приурочен ко «Дню экологического долга», который в этом году пройдет 1 августа. День экологического долга наступает тогда, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, который̆ Земля способна воспроизвести за год.
В ходе марафона WWF расскажет, как правильно составлять список продуктов питания и совершать покупки, как сократить выбросы отходов и потребление электроэнергии, как выбирать рыбу и бумажную продукцию, и многое другое.
Чтобы вернуть планете всего 1 день, человечеству необходимо изменить свою жизнь на целый̆ год. Благодаря эко-марафону WWF участники приобретут новые привычки, которые помогут сохранить ресурсы планеты. К марафону можно присоединиться 25 июля, предварительно оставив свои контакты на сайте wwf.ru/ecodolg.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след214
Крымский мост начал отделяться от Крыма604
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой263
Заявление Лолиты грозит международным скандалом302
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение