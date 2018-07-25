Стартовал марафон экологических привычек от WWF

Всемирный фонд дикой природы запустил марафон экологических привычек. Каждый день участники будут получать письма от экспертов фонда с советами по снижению экологического следа.

Марафон приурочен ко «Дню экологического долга», который в этом году пройдет 1 августа. День экологического долга наступает тогда, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, который̆ Земля способна воспроизвести за год.

В ходе марафона WWF расскажет, как правильно составлять список продуктов питания и совершать покупки, как сократить выбросы отходов и потребление электроэнергии, как выбирать рыбу и бумажную продукцию, и многое другое.

Чтобы вернуть планете всего 1 день, человечеству необходимо изменить свою жизнь на целый̆ год. Благодаря эко-марафону WWF участники приобретут новые привычки, которые помогут сохранить ресурсы планеты. К марафону можно присоединиться 25 июля, предварительно оставив свои контакты на сайте wwf.ru/ecodolg.