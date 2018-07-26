Отказавшихся от «Нашествия» музыкантов заметили на фестивале АТО

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что российские группы, отказавшиеся от «Нашествия» из-за Минобороны , в 2016 году выступали на украинском фестивале «Файне мiсто». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. h По словам Дюкова, речь идет о группах «Элизиум» и «Порнофильмы». Он подчеркнул, что на площадке фестиваля работал центр АТО (операции Киева в Донбассе).

Представители украинской армии собирали на фестивале деньги для военных и предлагали гостям «войсковой» салат и бульон «сепаратистский».

«Это все, что стоит знать про эти группы и их «антимилитаризм», — заключил Дюков.

На этой неделе музыканты, которые должны были выступить на «Нашествии» в начале августа, начали отказываться от участия в фестивале. Не выступать там решили «Порнофильмы», «Элизиум», «Пошлая Молли», «Йорш», Distemper и певица Монеточка.

В группе «Порнофильмы» подчеркнули, что главным условием их участия в «Нашествии» было отсутствие «пропаганды милитаризма».