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Умер самый известный продавец
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Умер самый известный продавец 

Рамблер 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший генеральный директор онлайн-ретейлера одежды и аксессуаров Net-a-Porter Марк Себба умер в возрасте 69 лет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Vogue.
Сообщается, что у Себба случился инфаркт, когда он находился в своем доме на Крите.
Марк Себба возглавлял Net-a-Porter на протяжении 11 лет — с 2003 по 2014 годы. К его выходу на пенсию работники компании устроили флешмоб и назвали Себба самым любимым гендиректором в мире. Видеозапись флешмоба набрала 1,3 млн просмотров на Youtube.
После выхода на пенсию Себба открыл цветочный бизнес.
В 2014 году Марк Себба удостоился титула Fashion Retailing Personality of the Year («Личность года в сфере торговли»).
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