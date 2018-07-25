Умер самый известный продавец

Бывший генеральный директор онлайн-ретейлера одежды и аксессуаров Net-a-Porter Марк Себба умер в возрасте 69 лет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Vogue.

Сообщается, что у Себба случился инфаркт, когда он находился в своем доме на Крите.

Марк Себба возглавлял Net-a-Porter на протяжении 11 лет — с 2003 по 2014 годы. К его выходу на пенсию работники компании устроили флешмоб и назвали Себба самым любимым гендиректором в мире. Видеозапись флешмоба набрала 1,3 млн просмотров на Youtube.

После выхода на пенсию Себба открыл цветочный бизнес.

В 2014 году Марк Себба удостоился титула Fashion Retailing Personality of the Year («Личность года в сфере торговли»).