Военной технике на «Нашествии» нашли оправдание

Бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал отказ ряда коллективов от участия в рок-фестивале «Нашествие» из-за «милитаристской пропаганды».

Самойлов заявил, что не откажется от участия в фестивале, а участие Министерства обороны в молодежной политике его вовсе не раздражает.

«Не вижу ничего зазорного в том, что там (на фестивале) стоит военная техника. Что же касается заявления солиста группы "Порнофильмы" о том, что музыка против войны: хочу сказать, что наша армия тоже против войны, поэтому она и такая сильная», — заявил Самойлов радиостанции «Говорит Москва».

Ранее группы «Порнофильмы», «Элизиум», «Йорш», Distemper, «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка отказались выступать на «Нашествии» после заявления организаторов о размещении на фестивале военной техники Минобороны и призывного пункта.