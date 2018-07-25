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Военной технике на «Нашествии» нашли оправдание
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Военной технике на «Нашествии» нашли оправдание 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал отказ ряда коллективов от участия в рок-фестивале «Нашествие» из-за «милитаристской пропаганды».
Самойлов заявил, что не откажется от участия в фестивале, а участие Министерства обороны в молодежной политике его вовсе не раздражает.
«Не вижу ничего зазорного в том, что там (на фестивале) стоит военная техника. Что же касается заявления солиста группы "Порнофильмы" о том, что музыка против войны: хочу сказать, что наша армия тоже против войны, поэтому она и такая сильная», — заявил Самойлов радиостанции «Говорит Москва».
Ранее группы «Порнофильмы», «Элизиум», «Йорш», Distemper, «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка отказались выступать на «Нашествии» после заявления организаторов о размещении на фестивале военной техники Минобороны и призывного пункта.
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