Жители Караганды нашли в квартире змею и оставили ее себе

Казахская пенсионерка обнаружила змею в одной из квартир девятиэтажного дома на проспекте Нуркена Абдирова в Караганде . Об этом сообщает портал NUR.kz.

Пресмыкающееся ползало по полу кухни. Женщина заперла помещение, плотно закрыла щель между дверью и полом тряпками и вызвала спасателей. Им удалось поймать нежданную гостью, но забрать ее не позволил прибывший на место хозяин квартиры.

Мужчина заявил, что змею нужно оставить в стеклянной банке, пока не найдется ее владелец. Если никто не заявит свои права на необычную находку, хозяин квартиры отвезет ее в зоомагазин или передаст в зоопарк.

Неизвестно, является ли найденная змея ядовитой. Также пока не удалось установить, каким образом она попала в квартиру на шестом этаже — версию проникновения через канализационные трубы уже отвергли, поскольку они герметично изолированы.