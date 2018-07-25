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Жители Караганды нашли в квартире змею и оставили ее
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Жители Караганды нашли в квартире змею и оставили ее себе 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: ERHARD NERGER / HTTP://IMAGEBROKER.COM/#/SEARCH / GLOBAL LOOK PRESS
Казахская пенсионерка обнаружила змею в одной из квартир девятиэтажного дома на проспекте Нуркена Абдирова в Караганде. Об этом сообщает портал NUR.kz.
Пресмыкающееся ползало по полу кухни. Женщина заперла помещение, плотно закрыла щель между дверью и полом тряпками и вызвала спасателей. Им удалось поймать нежданную гостью, но забрать ее не позволил прибывший на место хозяин квартиры.
Мужчина заявил, что змею нужно оставить в стеклянной банке, пока не найдется ее владелец. Если никто не заявит свои права на необычную находку, хозяин квартиры отвезет ее в зоомагазин или передаст в зоопарк.
Неизвестно, является ли найденная змея ядовитой. Также пока не удалось установить, каким образом она попала в квартиру на шестом этаже — версию проникновения через канализационные трубы уже отвергли, поскольку они герметично изолированы.
Ранее в июле аналогичный случай произошел в Волжском районе Саратова: змея проникла в квартиру женщины через туалет и там же спряталась. Спасатели загерметизировали отверстие в полу санузла, чтобы рептилия не смогла оттуда выбраться.
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