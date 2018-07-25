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Москалькова предложила принять новый закон
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В России необходимо принять закон о волонтерстве, считает Москалькова 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым принять в России закон о волонтерстве и прописать в нем положения о несовершеннолетних добровольцах и руководителях детских групп, об этом омбудсмен заявила на форуме "Территория смыслов" в среду.
"Такого документа нет, но его нужно разработать. Вообще, наверное, нужен закон о волонтерстве", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, есть ли в России закон, регулирующий деятельность несовершеннолетних волонтеров и руководителей таких групп.
Ранее на форуме начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что число волонтеров в России увеличивается, к июню нынешнего года каждый десятый россиянин называет себя волонтером, а каждый пятый заявляет об участии в добровольческой деятельности.
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