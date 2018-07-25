Калифорниец выиграл $522 млн в лотерею

У покупателя лотерейного билета из Калифорнии совпали все шесть цифр в билете, он выиграл $522 млн, сообщает CNBC.

Отмечается, что сумма выигрыша стал пятой в истории организатора лотереи Mega Millions. Причем еще более трех млн купленных лотерейных билетов также оказались выигрышными, но другие победители получат меньшие суммы.

"Мои поздравления Калифорнии, которая забирает к себе пятый по сумме джекпот в истории Mega Millions", — говорится в сообщении ведущего директора лотереи Гордона Меденики.

По предварительным данным, сумма приза оценивается в $522 млн, из которых $308,1 млн победитель может получить наличными.