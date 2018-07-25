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Нетрезвый пассажир устроил драку в Домодедово
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В Домодедово пьяного пассажира задержали за избиение сотрудника авиакомпании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Павел Головкин/AP Photo
В московском аэропорту Домодедово задержали нетрезвого пассажира рейса Москва-Якутск за нападение на сотрудника авиакомпании. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В ведомстве рассказали, что информация об инциденте в аэропорту поступила вечером 24 июля. В Домодедово пассажира авиарейса, следовавшего в Якутск, попытались снять с самолета, но он оказал физическое сопротивление охранникам авиакомпании.
В пресс-службе сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть в аэропорту Домодедово. Нарушителем оказался житель Краснодара 1976 года рождения. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
По имеющейся информации, в настоящее время полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений охраннику авиакомпании.
Ранее сообщалось, что за дебош на борту самолета сняли с рейса Любовь Успенскую.
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