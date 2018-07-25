Нетрезвый пассажир устроил драку в Домодедово

В Домодедово пьяного пассажира задержали за избиение сотрудника авиакомпании

В московском аэропорту Домодедово задержали нетрезвого пассажира рейса Москва-Якутск за нападение на сотрудника авиакомпании. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В ведомстве рассказали, что информация об инциденте в аэропорту поступила вечером 24 июля. В Домодедово пассажира авиарейса, следовавшего в Якутск , попытались снять с самолета, но он оказал физическое сопротивление охранникам авиакомпании.

В пресс-службе сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть в аэропорту Домодедово. Нарушителем оказался житель Краснодара 1976 года рождения. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По имеющейся информации, в настоящее время полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений охраннику авиакомпании.