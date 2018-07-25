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Московский СК назначил нового и.о. руководителя
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Исполняющим обязанности главы московского главка СК стал Андрей Стрижов 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
России обновлена информация о руководстве, исполняющим обязанности руководителя ГСУСК по Москве указан Андрей Стрижов.
"Стрижов Андрей Александрович. Полковник юстиции. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", — говорится в разделе "Руководство".
Экс-глава столичного главка СК РФ генерал Александр Дрыманов был заключен под стражу на прошлой неделе, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.
По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО бандита Итальянца, которые затем "распилили". Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого зама Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
Официально фабула не оглашалась, следствие ведет ФСБ.
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