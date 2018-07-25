Москалькова поддержала декриминализацию репостов

ФедералПресс. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, люди не всегда могут оценить общественную опасность пересылаемой информации.
«Такая инициатива заслуживает поддержки. Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, в чем ее общественная опасность, повлечет ли она отрицательные последствия», — рассказала Москалькова в интервью РБК.
«ФедералПресс» напоминает, что 25 июня депутаты Госдумы Анатолий Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение нижней палаты вопрос о частичной декриминализации 282 статьи (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), предполагающей в том числе наказание за распространение «неправильной» информации в соцсетях путем репостов и лайков.
5 июля отмену уголовного наказания за репосты поддержали сенаторы.