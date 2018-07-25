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Москалькова поддержала декриминализацию репостов
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Москалькова поддержала декриминализацию статьи о репостах 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: ТАСС
ФедералПресс. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, люди не всегда могут оценить общественную опасность пересылаемой информации.
«Такая инициатива заслуживает поддержки. Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, в чем ее общественная опасность, повлечет ли она отрицательные последствия», — рассказала Москалькова в интервью РБК.
«ФедералПресс» напоминает, что 25 июня депутаты Госдумы Анатолий Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение нижней палаты вопрос о частичной декриминализации 282 статьи (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), предполагающей в том числе наказание за распространение «неправильной» информации в соцсетях путем репостов и лайков.
5 июля отмену уголовного наказания за репосты поддержали сенаторы.
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