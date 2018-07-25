«Вестники смерти» дурят россиян

Сызранцы столкнулись с новым видом мошенничества, сообщает «КТВ-ЛУЧ».

По данным местного канала, преступники звонят в домофоны подъездов жилых домов, просят открыть им дверь под разными предлогами, а затем начинают «поквартирный обход», сообщая жильцам о смерти их соседей и предлагая сдать деньги на похороны.

По словам одного из местных жителей, мошенник сообщил ему о смерти некой Ерофеевой, о которой потенциальная жертва никогда не слышала.

«Денег не дали, засомневались», — признался он.

Также он рассказал, что на вид «вестнику смерти» было около 40-45 лет, а ради убеждения жертвователей он демонстрировал 100-рублевые купюры, которые якобы уже сдали другие соседи.

Ранее СМИ сообщили, что мошенники начали «штрафовать» россиян по СМС. Автомобилисты стали получать сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушения ПДД с правильными регистрационными знаками машин, однако без номера постановления о штрафе и даты его вынесения.