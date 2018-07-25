Россиян замучили мнимыми похоронами

Жителей российского города замучили мнимыми похоронами

Сызрани активно развивается новый вид мошенничества — неизвестные стучатся в квартиры горожан и просят деньги на похороны якобы проживавших в доме людей. Об этом сообщает местный телеканал «КТВ-ЛУЧ».

Мошенники попадают в чужие подъезды, звоня в домофоны и представляясь потерявшими ключи соседями. Двери им открывают доверчивые пенсионеры.

Так, в понедельник, 23 июля, к жителям дома №106 на улице Советской пришел мужчина, который сообщил о смерти женщины по фамилии Ерофеева и объявил сбор денег на ее похороны.

«На вид мужчине 40-45 лет, волосы черные, нормально одет, — поведали "КТВ-ЛУЧ" местные жители. — Он сказал, что женщина умерла в соседнем подъезде. Однако никакой Ерофеевой мы не знаем, поэтому денег не дали, засомневались».

Одна из пожилых жительниц дома сообщила мужчине, что еще не получила очередную пенсионную выплату, и после этого мошенник ушел стучаться в другие квартиры. «Он демонстративно показывал в кармане сотенные купюры. Предупредите об этом жителей Сызрани. Пусть люди пожилые не открывают никому дверь, даже если их убеждают в смерти соседей», — подчеркнули жители.

Ранее об аферистах, собирающих деньги подобным способом, сообщали горожане, проживающие в двух других районах Сызрани.