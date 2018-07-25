Госдума поможет горожанам стать селянами

Госдума поможет горожанам «перевоплотиться» в селян

Жители российских городов смогут рассчитывать на господдержку, занимаясь сельхозпроизводством на землях в соседних регионах, сообщила « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова . Соответствующий законопроект депутат намерена внести на рассмотрение палаты в осеннюю сессию.

По словам автора законопроекта, цель инициативы — уравнять в правах граждан России , которые занимаются сельхозпроизводством. Для этого предлагается регистрировать индивидуальных предпринимателей не по месту прописки землепользователя, а по месту его деятельности, так как именно регион постановки на учет в ФНС является определяющим при назначении аграриям субсидии.

«Сегодня в Госдуму поступает много обращений от граждан, которые имеют наследственные угодья в соседних регионах. Они приезжают туда, обрабатывают землю, развивают свое дело, но по сравнению с коренными жителями они не обладают правом на господдержку. Региональные власти в этой ситуации ничем помочь не могут», — пояснила парламентарий.

Для наглядности Максимова привела в пример обратившегося к ней жителя Москвы , который сегодня хочет развить дело в Тверской области на землях, доставшихся по наследству.

«В Тверском регионе ему не дают субсидию, потому что зарегистрирован в Москве. А здесь он ее получить не может из-за отсутствия сельхозземель, ввиду чего господдержка на эти цели в местном бюджете не предусмотрена», — уточнила законодатель.

По мнению Максимовой, предлагаемые поправки существенно упростили бы жизнь «пришлых» земледельцев и дали бы регионам еще один хороший стимулирующий аграрный сектор механизм. Особенно это, актуально на фоне массового исхода горожан в деревню, который Росстат отмечает с начала нулевых.

При этом заниматься земледелием, как правило, отправляются энтузиасты, которые хотят чего-то добиться на выбранном пути. Часто именно они выступают драйвером перемен в глубинке. Этот процесс, считает Максимова, необходимо поддержать и закрепить.

По оценкам экспертов, в зависимости от региона доля горожан, обратившихся к сельской занятости, сегодня может составлять семь-десять процентов от числа сельских жителей.