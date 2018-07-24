Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III

Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III

Бастрыкин напомнил, что ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III. Следователи решили проверить этот довод, назначив в рамках уголовного дела о гибели семьи Романовых химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего русского монарха, изъятым в ходе эксгумации.