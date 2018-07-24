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Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III
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Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин напомнил, что ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III. Следователи решили проверить этот довод, назначив в рамках уголовного дела о гибели семьи Романовых химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего русского монарха, изъятым в ходе эксгумации.
"Современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия" в канун Дня сотрудника органов следствия.
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