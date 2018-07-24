РПЦ отказалась видеть в неоязычестве «обращение к корням»

Неоязычество не является «обращением к корням», отмечают в РПЦ

Неоязыческие верования не являются "обращением к корням", как утверждают их сторонники, заявляют в Русской православной церкви

"Мы практически не знаем традиций языческой Руси, поскольку нет письменных источников. Все современное неоязычество — это псевдостилизация. Знак коловрата в том виде, в котором он используется большинством языческих групп, придуман в 1923 году польским художником. Поэтому все попытки представить его древним символом абсолютно несостоятельны. Ни одно серьезное историческое сообщество не признает эти традиции действительно обращением к древности", — сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной 1030-летию Крещения Руси.

Он отметил, что лозунг, под которым проходят неоязыческие мероприятия, "о том, что это возвращение к корням, — это лозунг ложный".

Представитель Русской церкви также напомнил, что христианская вера призывает отвергать идолов: "это идолослужение, а не служение истинному Богу, поэтому никакой религиозной симпатии у христианства к язычеству быть не может".

"Хотя это не означает агрессии по отношению к людям", — добавил Легойда.

В свою очередь российский церковный историк Владислав Петрушко заметил, что источников о языческой Руси действительно крайне мало, но несколько из них все-таки сохранились. В пример он привел описание путешествия, которое предпринял арабский путешественник Ибн Фадлан, рассказавший о погребении знатного руса. Оно представляло собой "блудную оргию в сочетании с кровавыми человеческими жертвоприношениями".