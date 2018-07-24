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Омбудсмен объяснил молчание о пытках в колонии
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Омбудсмен объяснил молчание о пытках в колонии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общественный резонанс стимулирует государственные органы более ответственно подходить к работе по контролю за соблюдением прав заключенных. Такое мнение высказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, комментируя ситуацию с пытками в в ярославской исправительной колонии №1.
«Я думаю в свете этих событий о том, что необходимо предавать большей гласности результаты моих проверок. Потому что, действуя в рамках взаимоотношений между государственными органами иногда можно зайти в тупик. А общественный резонанс способствует, как я вижу, более внимательному отношению и более качественной работе этих органов и по обращениям уполномоченного», — заявил Бабуркин.
Он подчеркнул, что предание информации гласности — «вопрос деликатный».
«Да, год назад я получил информацию от Макарова (осужденный Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в колонии — прим. «Ленты.ру»), который рассказал мне об этом инциденте. Но что было бы дальше, если бы я тут же пустил это в прямой эфир? Последовало бы заключение следственных органов о том, что эта информация не подтвердилась во всей полноте. И в каком свете тогда выступает уполномоченный, который выступает представителем государственного органа?» — задался вопросом омбудсмен.
Бабуркин добавил, что как уполномоченный он вынужден искать «какой-то разумный баланс» между принципами открытости и конфиденциальности, а также «действовать ответственно в этой информационной сфере».
Ранее уполномоченный рассказал РИА Новости, что год назад занимался инцидентом с избиением в ярославской колонии, но «не имел полных данных». Он также отметил, что передал материалы своей проверки в соответствующие органы, однако в возбуждении уголовного дела по ним было отказано. В то же время пользователи соцсетей после появления видео с пытками обвинили общественников, в том числе Бабуркина, в том, что они сознательно умалчивали о происходящем в исправительном учреждении.
20 июля было опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.
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