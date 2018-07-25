«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство

Блогер из Кувейта Сондос аль-Каттан шокировала мировую общественность, раскритиковав новые законы, принятые для защиты прав домработниц. Об этом сообщает Daily Mail.

Аль-Каттан опубликовала видеоролик, в котором возмутилась тем, что прислуге теперь необходимо давать выходной каждую неделю. Также она раскритиковала норму, запрещающую отбирать у работников паспорта.

«Как вы можете держать дома служанку, которая хранит паспорт при себе? Еще хуже, что им дали выходной. А что, если она убежит с паспортом в свою страну, кто тогда вернет мне деньги? Честно говоря, я не согласна с этим законом», — сказала она.

Блогер добавила, что «больше не хочет иметь филиппинскую горничную».

Позже она заявила журналистам, что не считает изъятие паспорта нарушением прав человека.

«Я же не лишала сотрудницу зарплаты и не избивала ее», — сказала она.

После заявлений женщины бренды, с которым она работала, начали разрывать с ней отношения. В Max Factor Arabia подчеркнули, что выступают за расширение прав и возможностей женщин, а слова аль-Каттан не соответствуют их ценностями и принципам. Аналогичное заявление сделали в японской компании Shiseido.

Позже аль-Каттан опубликовала новый пост, в котором «разъяснила свою позицию».

«Паспорт наемного работника должен быть у работодателя, чтобы защитить интересы последнего», — написала она. Блогер заявила, что «справедливо» относится к своим сотрудникам и не «заставляет их работать сверхурочно».

Женщина также поблагодарила за «комплименты» пользователей, которые писали, что она «красива снаружи, но не внутри».

Реформы, расширяющие права домработниц, были приняты в Кувейте в мае. В основном они направлены на защиту прав филиппинских работниц. Принятию законов предшествовали месяцы напряженной дипломатической работы.

В Кувейте проживают 660 тысяч домработниц-иностранок при населении страны в четыре миллиона человек.