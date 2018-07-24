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Москалькова прокомментировала смерть Яковлева
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Москалькова считает огромной утратой смерть Вениамина Яковлева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает огромной утратой для российской юриспруденции смерть "отца" Гражданского кодекса (ГК) РФ Вениамина Яковлева.
"Ушёл из жизни Вениамин Фёдорович Яковлев. Выдающийся советский и российский юрист, профессор, член-корреспондент РАН, "отец" Гражданского Кодекса Российской Федерации, один из авторов текста Конституции России… Его уход — это огромная утрата для российской юриспруденции, научного сообщества и всего гражданского общества страны", — отметила Москалькова в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Она также выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Яковлева.
Советник президента России Вениамин Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни, об этом сообщили в Ассоциации юристов России.
С 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни он был советником президента России.
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