Москалькова прокомментировала смерть Яковлева

Москалькова считает огромной утратой смерть Вениамина Яковлева

"Ушёл из жизни Вениамин Фёдорович Яковлев. Выдающийся советский и российский юрист, профессор, член-корреспондент РАН, "отец" Гражданского Кодекса Российской Федерации, один из авторов текста Конституции России… Его уход — это огромная утрата для российской юриспруденции, научного сообщества и всего гражданского общества страны", — отметила Москалькова в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Она также выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Яковлева.

Советник президента России Вениамин Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни, об этом сообщили в Ассоциации юристов России.

С 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни он был советником президента России.