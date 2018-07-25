Российские пенсионеры стали чаще путешествовать

Российские пенсионеры стали чаще путешествовать. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Ростуризмом и участниками туристического рынка.

Причем ездят они не только в санатории недалеко от дома, а активно колесят по стране, бывают за границей. Например, число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, говорят данные агрегатора по онлайн-бронированию билетов, отелей, туров Biletix.

"Количество пенсионеров, путешествующих по железной дороге, тоже растет. По данным Федеральной пассажирской компании, за первое полугодие на поездах проехали на 11,5 процента больше пассажиров старше 60 лет, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказали "Российской газете" в Ростуризме. Самые востребованные места для отдыха у наших пенсионеров пока в России. Любят Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Анапу и Санкт-Петербург. В предыдущие годы в пятерке лидеров отмечались также Краснодар и Калининград. Интересно, что среди пенсионеров процент тех, кто путешествует внутри страны, выше, чем среди туристов из других возрастных групп. Так, в первой половине 2018 года 71 процент путешествующих пенсионеров летали по России, 29 процентов — за границу, уточнили в Ростуризме.

"Тур на 10-дневный отдых, включающий перелет, проживание, питание и даже некоторые оздоровительные процедуры, стоил от 550 евро. В Европу тоже бывают относительно недорогие ­путевки, стартующие от 350 евро", — отметил Юрий Барзыкин.

И уточнил: "Конечно, если продолжительность отдыха будет дольше, состав тура насыщеннее, цена будет уже 1000-1100 евро".

При этом, по наблюдениям экспертов, чаще всего российские пенсионеры, особенно если речь идет о России и Европе, путешествуют на собственные деньги. Что-то откладывают с пенсии, если человек еще работает, что-то с дополнительных источников дохода от урожая, проданного с участков, сдачи в аренду жилья. Отдохнуть кому-то помогают дети, например, если надо отправить ребенка с бабушкой и дедушкой на море. Интересно, что наиболее высокая доля путешествующих российских пенсионеров зафиксирована не в столицах, а в Калининградской, Омской областях и в Пермском крае

Чаще других путешествуют по стране и за границу пенсионеры из Калининграда, Омской области и Пермского края

"Для расширения спектра туристских предложений, ориентированных на потребности и интересы старшего поколения, Ростуризм инициировал реализацию федерального проекта "Доступное путешествие". Приоритет — вовлечение в него организаций санаторно-курортного комплекса", — рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Так, в Краснодарском крае в рамках проекта "Доступное путешествие" осенью прошлого года стартовала маркетинговая программа "Южная здравница", в которую включились около 55 краснодарских санаториев и бальнеолечебниц. С октября по апрель они предоставляют скидки от 5 до 50 процентов. Похожие предложения есть в Крыму . Уже сейчас многие здравницы предлагают акционные программы, например, предоставление одноместного размещения по цене одного места в номере, 50-процентные скидки на СПА-услуги.

"Скидочные программы для зимнего отдоха в санаториях есть и в других регионах. В Иркутской области санатории предлагают скидки до 30 процентов, в Марий Эл — 10 процентов. В Тамбовской области санатории предлагают спецпрограммы на новогодние праздники, а в Алтайском крае — бонусные программы и скидки на размещение и лечение", — уточнили в Ростуризме.

Инвестиции

Солнце, горы и вода

Правительство выделяет почти 18 миллиардов рублей на ремонт, проектирование и строительство туристических комплексов на Кавказе до 2021 года. Об этом говорится в постановлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.

В частности, средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии , а также на проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы по объектам комплексов "Ведучи" в Чечне и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике . Основной объем инвестиций пустят на строительство подвесных пассажирских канатных дорог и создание горнолыжных трасс.

Уже в 2018 году на это будет направлено 4,28 миллиарда рублей, а с 2019-го по 2021 год на эти цели будут выделять по 4,5 миллиарда рублей в год.

Популярность курортов Северного Кавказа растет с каждым годом. Только ключевой аэропорт региона в Минеральных Водах в 2017 году принял более двух миллионов пассажиров, а ведь еще есть поток тех, кто приезжает по автомобильным и железным дорогам. Среднегодовая заполняемость санаторно-курортных учреждений и гостиниц Северного Кавказа составляет 85 процентов. А Чеченская республика в прошлом году показала рекордные 250 процентов прироста туризма. Причем люди приезжают не только за санаторно-курортным лечением. Круглый год едут спортсмены и туристы со всего мира едут на Эльбрус, "Ведучи" и "Архыз" пока не так популярны, но и туда уже едут не только туристы с близлежащих территорий, но и из европейской части России, из Сибири. Еще одно направление, которое активно развивается — культурный туризм. Люди едут посмотреть культурные и исторические достопримечательности, посетить монастыри.