Рок-группы отказались от «Нашествия» из-за Минобороны

Известные рок-группы отказались от фестиваля «Нашествие» из-за Минобороны

Российские группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Йорш» и «Порнофильмы» заявили о своем отказе от выступления на фестивале «Нашествие», которое поддерживает Минобороны

«Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале «Нашествие» примет участие Министерство обороны. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там, где музыка — нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!» — говорится в официальном сообществе «Пошлой Молли» во «ВКонтакте».

Группа «Элизиум» заявила, что главным условием участия в фестивале для нее было «отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля».

«В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация — Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию», — сообщили музыканты во «ВКонтакте».

По их мнению, отказ от участия — «единственный возможный вариант для группы „Элизиум“.

»Пацифизм и антимилитаризм для нас не пустые слова», — добавили участники группы.

Группы «Йорш» и «Порнофильмы» также оповестили в соцсетях своих поклонников об отмене выступления на «Нашествии».

Отметим, что Минобороны поддерживает фестиваль «Нашествие» с 2013 года. На фестивале проходят демонстрации военной техники, различные патриотические мероприятия.