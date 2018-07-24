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Рок-группы отказались от «Нашествия» из-за Минобороны
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Известные рок-группы отказались от фестиваля «Нашествие» из-за Минобороны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Йорш» и «Порнофильмы» заявили о своем отказе от выступления на фестивале «Нашествие», которое поддерживает Минобороны.
«Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале «Нашествие» примет участие Министерство обороны. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там, где музыка — нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!» — говорится в официальном сообществе «Пошлой Молли» во «ВКонтакте».
Группа «Элизиум» заявила, что главным условием участия в фестивале для нее было «отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля».
«В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация — Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию», — сообщили музыканты во «ВКонтакте».
По их мнению, отказ от участия — «единственный возможный вариант для группы „Элизиум“.
»Пацифизм и антимилитаризм для нас не пустые слова», — добавили участники группы.
Группы «Йорш» и «Порнофильмы» также оповестили в соцсетях своих поклонников об отмене выступления на «Нашествии».
Отметим, что Минобороны поддерживает фестиваль «Нашествие» с 2013 года. На фестивале проходят демонстрации военной техники, различные патриотические мероприятия.
Напомним, в 2015 году группа «Машина времени» отказалась выступать на «Нашествии» из-за «нежелания петь на фоне танков», а лидер коллектива Андрей Макаревич попросил убрать название группы «Машина времени» с афиш фестиваля.
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